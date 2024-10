A katolikus egyházban mindenszentek ünnepén, november 1-jén a megdicsőült, azaz mennybe jutott és szentté vált lelkeket ünneplik, másnap, halottak napján pedig minden elhunytról, de különösen is a tisztítótűzben szenvedő lelkekről emlékeznek meg. Figyelemfelhívások a halottak napi temetőlátogatás idejére.

Halottak napi temetőlátogatás Szolnokon: a rendőrség a polgárőrséggel közösen, reggeltől estig figyeli és ügyeli a Kőrösi úti temető és látogatóinak biztonságát

Fotó: Nagy Balázs

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vagyonbiztonsági tanácsokkal, illetve baleset-megelőzési javaslatokkal szolgál ez évben is.

Halottak napi temetőlátogatás: vagyonbiztonsági tanácsok

A temetőlátogató közönség részére fontos tanács, hogy kiemelten figyeljen értékei védelmére. Az emlékezés idején ugyanis a bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat.

A zsúfolt tömegközlekedési eszközökön is tartsa értékeit testközelben, feltűnő ékszereit hagyja otthon. Otthonát elhagyva zárja be az ablakokat, ajtókat még akkor is, ha rövid időre megy el.

Baleset-megelőzési javaslatok

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők könnyebben elveszíthetik türelmüket. Tovább nehezítheti a közlekedést az, hogy

a nappalok rövidebbé váltak,

csökkent a látótávolság,

emellett a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak,

hogy felkeressék szeretteik sírjait.

Előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így az úttesten kénytelenek megközelíteni a temetőket. Korlátozott látási körülmények esetén gyalogosként, kerékpárosként javasolt a fényvisszaverő eszköz használata.

A járművezetőket arra kérik, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya hangsúlyozza, hogy a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére. A temetők környéki segítő jelenlétet csakúgy, mint az elmúlt években, idén is a polgárőrök közreműködésével biztosítják.