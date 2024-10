Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség azzal a 36 éves, többszörösen büntetett előéletű férfival szemben, aki 2022. december 30-án betört volt élettársa otthonába, ahol előbb bántalmazta, majd több késszúrással megölte volt párját.

Összeütközött egy személyautó és egy kamion szerdán délután a 4-es főút Kenderes és Kisújszállás közötti szakaszán, a 4201-es útnál. Az autóba beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki, majd kiemeltek és átadtak a mentőknek. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

Közel négyszáz regisztrált ügyféllel, vármegyei hatáskörrel működik a fogyatékosságügyi tanácsadás Szolnokon. Feladatuk kulcsfontosságú: a tanácsadástól a papírmunkán át az óvodai, iskolai érzékenyítésen át segítik fogyatékos és megváltozott egészségügyi állapotú embertársainkat.

Egy szolnoki fotósnak sikerült megörökítenie egy különleges természeti jelenséget, a fotón ráadásul egy különleges sziluett is felfedezhető. Cser Gábor Péter szeptember tizenhetedikén reggel járt a Tisza partján, ahová szerencsére a fényképezőgépét is magával vitte.

Egy helyi férfi autóval közlekedett Kisújszálláson október 1-én este, mikor a rendőrök ellenőrizték. Megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel. A rendőrök a férfit előállították a Kisújszállási Rendőrőrsre, ahol eljárás alá vontként meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.

Megnövekedett a regisztrált bűncselekmények száma tavaly Jászárokszálláson. Amíg 2022-ben 82, addig 2023-ban 101 esetet vettek nyilvántartásba. Az online csalások Jászárokszálláson az országos tendenciához hasonlóan sok munkát adnak a rendőröknek.

Míg más településeken sorra zárnak be a bankfiókok, sok helyről az automatákat is elszállítják, addig Rákóczifalván nemrégiben egy újabbat telepítettek. Immár a befizetés is lehetséges a Szolnok környéki településen.

A közelmúltban egy szolnoki fiatalember, a tizenkét éves Gyurkó Henrik szenzációs leletet talált az apadó Tisza iszapjában. A nem mindennapi darabot végül felnőttekkel egyeztetve eljuttatták a Damjanich János Múzeumnak. A régészeti lelet bejelentése igen fontos mozzanat egy ilyen ügyben. De vajon mindenféle régi tárgyat bevihetünk a múzeumba? Egyebek közt ez is kiderült, amikor egy férfi három bőrönddel toppant be a szolnoki intézménybe.