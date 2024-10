A Közösen a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyéért Baráti Egyesület nagy fába vágta a fejszéjét. Amint az dr. Vincze Gyula ügyvédtől, az egyesület tagjától megtudtuk, egy, hubói Hubay Ferenc emlékét őrző mellszobor készítését kezdeményezték a városban.

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész Hubay Ferenc egykori városvezető, törvényszéki bíró mellszobrát mintázza

Forrás: Beküldött fotó

Hubay Ferenc nemcsak polgármesterként és közjegyzőként, hanem törvényszéki bíróként is ténykedett nálunk, emellett egyik alapítója és presbitere volt az évszázadok után újraéledő szolnoki református egyháznak. Meghatározó része volt abban, hogy számos hányattatás után ma a város egyik legszebb részén áll a református gyülekezet otthona. Az egyesület a folytatás reményében a szoboralkotás elkészítésére Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművészt kérte fel, aki már a mellszobor agyagmintáját is elkészítette.

A szobrot, mivel Hubay Ferenc hosszú időn át törvényszéki bíróként is végezte munkáját, a Szolnoki Törvényszék épületébe szánták, de megfontolandó lenne esetleges köztéri elhelyezése is. A városi önkormányzat épületében ugyan már van egy bronz domborműves márvány emléktáblája, Révi Norbert szolnoki szobrászművész munkája, de köztéri alkotásként is méltó dísze lehetne városunknak.

A megyei levéltár archonto­ló­giájának, vagyis tisztviselőjegyzékének dr. Cseh Géza főlevéltáros által Hubay Ferencről írt életrajza alapján az egykori polgármester 1817. április 5-én nemesi családban született a Gömör vármegyei Hubón és 1890. június 29-én hunyt el Szolnokon. Jogi és teológiai tanulmányait Miskolcon és Sárospatakon végezte, ügyvédi képesítését 1847-ben szerezte meg. Honvédként harcolt a szabadságharc tavaszi hadjáratában, majd 1854-ben nevezték ki szolnoki járásbíróvá. 1859-től közjegyzői állást töltött be a városban, melyről öt év múlva következetes ’48-as politikai nézetei miatt mondott le. Néhány évig jászkarajenői birtokán gazdálkodott, s csak az alkotmányos jogok visszaállítása után tért vissza szolnoki törvényszéki ülnökként, majd bíróként a közéletbe.

Egyik alapítója és presbitere volt a szolnoki református gyülekezetnek. Oroszlánrésze volt abban, hogy Szolnokból rendezett tanácsú város, majd később megyeszékhely lehessen. 1873-ban feladta bírói állását, rá egy évre őt választották meg Szolnok első polgármesterévé. Akkor kevesebb mint két évig maradt az itteni közigazgatás vezetője, de valószínűleg a várost sújtó, jórészt öröklött, illetve az 1873-as nemzetközi válság miatti anyagi nehézségek miatt alig két év múlva lemondott tisztségéről.