– Vagyoni igénye volt-e a német állammal szemben?

– Igen. Elrablása után anyagi javaitól is megfosztották. Eltűnt budapesti, a Várban levő lakásának berendezése, minden ingósága, továbbá kenderesi ötszáz hektáros mintagazdaságának teljes élő és holt gazdasági felszerelése. A koncentrációs táborból teljesen vagyontalan emberként szabadult, de azt nem sikerült bizonyítania, hogy mindez valóban Németországba került. Hazai bizonyítékok beszerzésére a háború után nem volt esélye, azt az egyébként létező lehetőséget pedig, hogy igazát esküvel bizonyítsa, nem ajánlották fel a számára. Mai ismereteink szerint nem is biztos, hogy valamennyi anyagi vesztesége a németek számlájára írható. A várat ugyan a németek rabolták ki, de Kenderes többször gazdát cserélt a háború végén. Az ottani fosztogatás az oroszok és a helyi lakosság műve is lehetett. 1961. szeptember tizennegyedikén Berlinben az ügyet a kérelem elutasításával véglegesen lezárták.

– A most feltárt iratok alapján milyen képet lehet ifjabb Horthy Miklósról alkotni?

– A Német Jóvátételi Hivatalhoz benyújtott önéletrajzból, a kortársak visszaemlékezéséből és egyes periratokból kiolvashatóan rendkívül jóindulatú, ám a gyakorlati politikában járatlan és a naivitásig hiszékeny, másokat feltétel nélkül bizalmába fogadó személyiség lehetett. Ő, bár apjához hasonlóan angolszász szimpátiájú, a hazai szélsőjobbot mélyen megvető ember volt, legjobb szándékai ellenére sem volt alkalmas arra, hogy például a kiugrási kísérlet szervezésében érdemi szerepe lehessen.