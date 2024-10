– Azt kell mondanom, már találkoztunk a rendelőben influenzás, de koronavírussal fertőzött betegekkel is – mondta dr. Hoksári László szolnoki háziorvos. Hozzátette, az influenza elleni védőoltás szintén „lázban tartja” a pácienseket, az utóbbi időkben egyre többen telefonálnak emiatt.

Az influenza elleni védőoltás a napokban már elérhető lesz a rendelőkben. Dr. Hoksári László szerint mindenképpen érdemes beadatni, de nem feltétlenül kell kapkodnunk vele

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Az influenza elleni védőoltás a napokban elérhető lesz

– Nálunk szeptember eleje óta izzanak a telefonok, hogy van-e már oltás, ez a jelenség az utóbbi napokban felerősödött. Amiatt is, hogy a médiában megjelent a hír, mely szerint az országban már rendelkezésre áll az influenza elleni védőoltás – mondta a szolnoki háziorvos. Ez valóban így van, ám a kiszállítások a napokban zajlanak, nagy valószínűséggel jövő héttől mindenhol elérhető lesz a vakcina.

– Én egyébként azt szoktam javasolni, hogy várjanak a beadatással november végéig, esetleg december elejéig, mert a járványok később szoktak fellángolni. Az oltást követően egy-három hét szükséges, hogy kialakuljon a védelem, ha túl korán megkapja a illető, februárra már csökkenhet az immunanyag mennyisége – fogalmazott dr. Hoksári László. A védőoltás egyébként ingyenesen felvehető, bármelyik rendelőben jelentkezhetnek érte.

– Sőt, akár a receptre kapható, tüdőgyulladás elleni oltással egy időben beadható – mondta a háziorvos. Az influenza elleni védőoltást szinte bármelyik hétköznapon fel lehet venni, a szolnoki orvos javaslata szerint azonban lehetőleg ne hétfőn tegyük ezt. A hétvége miatt ilyenkor a rendelők terheltebbek lehetnek.

– A védőoltást évente elegendő ismételni. Egyébként is egy szezonra dolgozzák ki az összetételét. Figyelembe véve és előrevetítve, milyen változásokon mehet keresztül az influenza vírus – magyarázta dr. Hoksári László.

Kinek ajánlott influenza elleni védőoltás?

– A hatvan év felettieknek mindenképpen, hiszen az ő esetükben már sokkal esendőbb a szervezet. Nehezebb lehet a gyógyulás, az esetleges szövődmények is súlyosabbak lehetnek az ő esetükben – fogalmazott a háziorvos.

Hozzátette, azok számára is erősen ajánlott, akik valamilyen légúti betegséggel, asztmával vagy COPD tüdőbetegséggel küzdenek.

– Lehetőség szerint azok is adassák be, aki immunbetegségben szenvednek. Ha valakinek baleset vagy betegség miatt eltávolították a lépét, ami egy nagy nyirokszerv és fontos szerepet játszik az immunvédelemben, számukra is erősen javasolt az influenza elleni védőoltás felvétele – sorolta dr. Hoksári László.