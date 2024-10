– Az iskolabezárás nagyon rosszul érintett mindannyiónkat, a gyerekeket és szülőket egyaránt – mondta egy tiszasasi édesanya. Kiemelte ugyanakkor, hogy az utóbbi néhány évben számítani lehetett erre a döntésre.

Iskolabezárás mellett döntött a Szolnoki Tankerületi Központ, a tiszasasi tagintézmény üresen áll

Forrás: Google Térkép

– Az, hogy eddig eljutottunk, egy olyan folyamat végeredménye volt, ami a tiszasasi és cserkeszőlői iskola társulásával indult meg. Az iskola fennmaradása érdekében próbálták akkoriban a legkedvezőbb döntést meghozni – tekintett vissza.

A szomszédos és környékbeli települések közül hosszú huzavona és tárgyalássorozatok után az a döntés született, hogy a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézménye lett a tiszasasi és a szelevényi.

Az első években a 7-8. osztályoknak kellett Cserkeszőlőbe buszozni minden nap

később az egész felső tagozatnak

az előző tanévben már a negyedik osztálynak is

az idei tanévtől pedig teljesen megszűnt az oktatás.

Hosszú út vezetett ehhez a döntéshez

– Sajnos már a minimum létszámnak sem feleltünk meg. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy több család időközben elköltözött, akik itt élnek, azok közül pedig viszonylag sokan döntöttek úgy különböző okok miatt, hogy sem a tiszasasi, sem a cserkeszőlői iskola nem felel meg gyermeküknek, ezért máshová íratták be őket, ezzel is rontva az esélyeket a minimális létszám megtartàsára – fejtette ki.

Hozzátette: nagy lehetőségnek tartja, ha egy Tiszasas méretű településnek bölcsődéje, óvodája és iskolája is van.

Véleménye szerint a vidékfejlesztés egyik alappillére az egészségügyi infrastruktúra mellett az oktatási nevelési intézmények jelenléte, ez az egyik megtartó, összetartó ereje egy településnek.

Jelenleg a nagy iskolaépület és a hozzátartozó hatalmas sportcsarnok üresen áll, és várja, hogy az enyészeté legyen

– vélekednek a lakosok.

A gyerekek közül egyébként a legkisebbek is könnyen beleszoktak a reggeli és délutáni buszozásba, sőt a tapasztalatok szerint a beilleszkedés sem okozott nagy fennakadásokat. A különprogramokat összefogással oldják meg a szülők.

A szülők a megoldásra törekednek

– Minden megoldható, mindent megszokunk egy idő után, de az szerintem akkor is nonszensz, hogy itt áll az iskolánk sok évtizede vagy talán 1-2 évszázada is, átvészelt nehéz időket, háborúkat, de most magára hagytuk, mert olyan akadály került az útba, aminek az elhárítására jelenleg nincs lehetőség – bosszankodott az édesanya.

Korábban már harcoltak azért, hogy a gyerekek Tiszasason és Szelevényen maradhassanak, akkor a fűtési költségek csökkentése miatt jött szóba az iskolabezárás. Összefogással két évvel ezelőtt elkerülték ezt, most viszont nem volt lehetőségük elodázni a döntést.