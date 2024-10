Tökös Napra készül november 3-án, vasárnap a jászberényi állatkert. A 10 órakor kezdődő pingvin látványetetést követően 10.30-től a kicsiket és a nagyokat is várják a bemutatótéren, ahol a látogatók közösen készíthetik el a díszesen faragott töktányérokban, tökladikokban tálalt csemegét az állatkert lakóinak.

Idén is lesz Tökös Nap a jászberényi állatkertben. November 3-án, rendhagyó módon díszesen faragott töktányérokban kapják a csemegét a zoo lakói

Fotó: Archív / Pesti József

Kalandos Tökös Napra készül a jászberényi állatkert

Az ínycsiklandó tökös menük a gondozók vezetésével készülnek, „kuktaként” bárki bekapcsolódhat a finomságok összeállításába. A vitamindús csemegét látványetetés keretében adják át a zoo lakóinak. Fontos információ, hogy az, aki november 3-án saját kezűleg faragott tökkel érkezik az állatkertbe, az nemcsak száz forintos jeggyel léphet be, hanem alkotásával részt vesz a legszebben, legötletesebben faragott tökfejek szépségversenyén is – olvasható a zoo közösségi oldalán. A programot bátorságpróba is színesíti. Amennyiben az időjárás is engedi, a tökös program várhatóan 10.30-tól 14 óráig tart a Jászberényi Állat- és Növénykertben.