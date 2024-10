Felelőtlen kutyatulajdonosok borzolják a kedélyeket az egyik helyi ügyekkel foglalkozó csoportban a közösségi oldalon. A napokban történt jászberényi kutyatámadás heves reakciókat váltott ki a hozzászólókból.

Megoszlanak a vélemények a jászberényi kutyatámadással kapcsolatban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Felháborodtak a kommentelők a jászberényi kutyatámadás miatt

A csoportban megosztott történet szerint a Jászteleki úton található emeletes házak előtt sétált haza a minap négy gyermekkel egy anyuka. Kettőt az iker babakocsiban tolt, két kislány pedig mellette, a kézen fogva sétált. Útközben arra lettek figyelmesek, hogy az egyik háztömbből egy férfi két közepes testű kutyát engedett ki szájkosár nélkül. A hölgy és a gyerekek nagyon megrémültek, amikor az ebek elkezdtek feléjük rohanni.

– Már csak annyira volt időm, hogy a babakocsit magunk elé helyezzem, de ez sem volt akadály, mert az egyik kutya keresztbe átugrotta a babakocsit, pont közénk érkezett, rá a másfél éves kislányra – számolt be az esetről az anyuka a közösségi oldalon. Az írta, azért posztolt, mert gyerekekről van szó és akár nagyobb baj is történhetett volna.

Hozzátette: a gyerekek sikoltoztak a félelemtől, ő pedig a kutyák gazdája után kiabált, de posztja szerint a férfi meg sem állt, a kutyáival együtt visszaszaladt a lakóházba.

Az eset felháborította a helyieket, többen azt írták a hölgynek, hogy ne hagyja annyiban a dolgot, forduljon a rendőrséghez és jelentse fel a felelőtlen kutyatulajdonost. Akadt olyan kommentelő is, akinek ismerős a két közepes testű kutya.

– Az egyik két éves, nem agresszív, inkább játékos és kíváncsi, de embert nem bántana soha. A másik négy éves, még játékból se harapott embert. Nem azt mondom, hogy nem jogos a felháborodás, de túlzásokba nem kell esni – fűzte hozzá. Sőt, volt olyan véleményformáló is, aki hangulatkeltésnek minősítette a posztot. A hozzászólásokból egyebek mellett az is kiderült, a kutyatulajdonosok megkeresték az édesanyát és elismerték, hogy hibáztak, ezért elnézést is kértek, valamint felajánlották a kutyák oltási könyvét és segítséget a kezelésben, de nem kaptak bizonyítékot a sérülésről.