Szombaton délelőtt kilenc órától rendezik meg a IV. Charity Nelly jótékonysági ruhavásárt Szolnokon. Az eseményre a Verseghy Ferenc Könyvtár földszinti különtermében, a Verseghy teremben várják a vásárlókat egészen délig.

A szombati jótékonysági ruhavásár bevételét a szolnoki Pihenőszigetnek ajánlják fel

Fotó: Kiss János / Forrás: MW archív

A ruhákat ezúttal is ezer forintos darabáron lehet megvásárolni, a vásár teljes bevételét a szolnoki Pihenősziget alapítványának ajánlják fel a szervezők. Ezzel a kacifántos (sérült) gyeremek(ek)et nevelő szülőket támogatják abban, hogy a gyermekeket hétvégére egy csodahelyen hagyva, egy picit magukra is fordíthassanak időt.

A jótékonysági ruhavásáron divatszakértő segít

A vásáron stílustanácsokat is kapnak a vásárlók, díjmentesen gyermek sarkot is biztosítanak, hogy az anyukák nyugodtan válogathassanak a ruhák között. Amelyik ruha nem talál gazdára, azt a szolnoki anyaotthon részére juttatják el, hogy az ott lakó nőknek is lehetőségük legyen megújulni ősszel.

Pénteken még várják a ruhákat

Október 18-án még van lehetőség leadni olyan használt, de jó állapotú ruhákat (kivéve: sapka, harisnya, fehérnemű, fürdőruha, hálóruha, cipő), melyek a jótékonysági vásáron fogasra kerülhetnek majd. A szervezők kérik, hogy a ruhákat tisztán, szakadás-, és foltmentesen, zsákokban juttassák el a leadópontokhoz.