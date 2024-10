A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-ben október 16-át szavazta meg az Élelmezési Világnap mellett a kenyér világnapjának, napjainkban közel harminc ország ünnepli meg évről évre ezt a napot, melyen a pékek az általuk készített termékekkel, akár kakaós csiga adományaikkal is segíthetik a rászorulókat.

Vona Zoltán nagykörűi pékmester szerint a csokis tekerge elkészítése egyszerű, mint a kakaós csiga

Fotó: Mészáros Géza

Vona Zoltán nagykörűi pékmester a két, egymáshoz kapcsolódó világnap alkalmából egy kosárnyi kakaós csigát sütött ki kérésünkre. S míg elkészítette a hazánkban népszerű péksüteményt, ez idő alatt egy kis kenyértörténelemmel is szolgált számunkra.

Megtudtuk, hogy magyar területen a kora-középkorban még nem volt elterjedt a kenyérsütés. A tizenötödik századig különféle lepények készültek a rendelkezésre álló gabonák őrölt magvaiból. A kásákat kelesztés nélkül szétlapítva sütötték meg vagy szárították meg a napon, s ezeket fogyasztották.

A kovász jótékony hatásainak felismerésével bővült a péktermékek palettája. A tizenhatodik században már elterjedt volt a kovászolás. A kenyér elődje, a cipó ekkor még leginkább a gazdagok étele volt. A főúri udvarokban megjelentek a zsemlék, kiflik, perecek, s a különféle péksütemények is. Ekkortájtól lett elterjedtebb, s a tizennyolcadik századra hovatovább már alapvető élelmiszernek is számított, és ma is számít a kenyér.

A magyarok asztaláról nem hiányozhat a kenyér…

– foglalta össze a „kis kenyérhistóriát” a nagykörűi pékmester.

A kakaós csiga története

A klasszikusnak vett magyar kakaós csigát Pösch Mór találta fel 1908-ban, és eredetileg csokoládés tekerge néven emlegette. Az édességet barátainak készítette el január 10-én, 33. születésnapja alkalmából. S bár sok barátja volt, ráadásul családtagjai is megkóstolták, de olyan nagy mennyiséget készített el, hogy végül aznap a vásárlóinak is jutott belőle. Ekkor indult be a csokoládés tekergéből kakaós csigává elhíresült péksüti több mint száz esztendeje töretlen karrierje. Azóta az iskolai büfék, pékségek és magyar konyhák állandó péksüteményévé vált. Általában reggelire szokás fogyasztani, de desszert lévén bármilyen főétkezés után remek édességként szolgálhat.