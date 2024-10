Október 8-án, kedden délután tartotta alakuló ülését az új jászárokszállási képviselő-testület a polgármesteri hivatal dísztermében. Az eseményen elsőként Bobák Tiborné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 2024-es önkormányzati választás eredményéről. Felidézte, hogy a voksolás a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben zajlott a városban. A választás eredményes volt, a választópolgárok 47,69 százaléka élt szavazati jogával. Újraválasztották polgármesternek Szerző Ildikót. A testület tagjai: Bordás Péter, Farkas Szilvia, Fehér Lászlóné, Kaszab Zsolt, Kis-Simonné Goda Éva, Kubacsek József, Pető Judit, Szerző Csaba.

Pócs János országgyűlési képviselő közösségi oldalán kívánt sok sikert Jászárokszállás új képviselő-testületének. A fotón balról jobbra: Pető Judit, Szerző Csaba, Fehér Lászlóné, Kaszab Zsolt, Szerző Ildikó, Farkas Szilvia, Kis-Simonné Goda Éva, Kubacsek József és Bordás Péter

Fotó: Facebook.com / Pócs János

Megalakult az új képviselő-testület, folytatódik a város fejlesztése

Az eskütételt követően Szerző Ildikó ismertette a polgármesteri programtervet. Mint mondta, az eddigi értékeket, hagyományokat megtartva 2022-ben új lendületet ígért. Új munkaformákat, szemléletet vezetett be, ezt a jövőben is szeretné megtartani. Programtervét a következő témákra építve mutatta be: vagyongazdálkodás, városfejlesztés, humánpolitika, közbiztonság, élet és vagyonvédelem, szociális rendszer és egészségvédelem, nevelés, oktatás, közösségépítés, turizmus, környezetvédelem, együttműködés és kapcsolatok.

Kiemelte, hogy 2022-től 2025 végéig az önkormányzat körülbelül 1 milliárd forint értékű beruházást valósít meg állami támogatással.

A pályázatokhoz szükséges önerő meghaladja a 350 millió forintot. Az elkövetkezendő öt évben keresik az újabb pályázati lehetőségeket többek között az utak, járdák felújítására. Benyújtásra vár a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését célzó pályázat, de a strand fejlesztése is tervben van.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a szociális háló további erősítésére is szükség van a városban. Felülvizsgálják a támogatási rendszert, szeretnék emelni a lakás és iskolakezdési támogatást, az újszülöttek és a 65 éven felüliek támogatását is. Napirendre veszik az Apartmanház, a nappali gondozás bővítését és a fogyatékkal élők nappali ellátását szintén szeretnék biztosítani a városban. A tűzoltólaktanya sorsának megoldása is sürgető feladat. Folyamatban van a bérlakás program kidolgozása és a városkártya bevezetése. Sok más mellett a közterület felügyelet és a térfigyelő kamerarendszer bővítése is a célok között szerepel.