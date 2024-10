– Ismét kerek születésnapot ünnepelhettünk, Isten éltesse Balázs Béla Istvánné Magdika nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából! – tájékoztatott Pető Zsolt, Abony polgármestere.

Magdika néni kilencven évesen is tesz-vesz a kertben és rendben tartja a háza környékét

Fotó: Facebook.com / Abony város hivatalos oldala

Magdika nénit két gyermeke, három unokája és négy dédunokája is köszöntötte. Az idős abonyi asszony a mai napig kertészkedik, kapálgatja virágoskertjét, és saját maga teszi rendbe a háza előtti területet is. Korábban az abonyi piacon is árult, korán megtanította gyermekeit dolgozni, segíteni a családi gazdaságban. Legidősebb dédunokája a Kinizsi Pál Gimnázium tanulója.

Az ünnepelt a jeles napra miniszterelnöki valamint abonyi oklevelet kapott, emellett gyönyörű virágcsokrot és hagyományos tortát.