Sokak számára az emberi kapcsolatok, a természeti adottságok mellett a kistelepülések látnivalói is szerepelnek a szempontok sorában, amelyek mentén otthont és települést választanak.

A kistelepülések látnivalói között a kunhegyesi református templom igazi gyöngyszem Szentpéteriné Lévai Mária szerint

Fotó: Nagy Balázs



Szentpéteriné Lévai Mária, a kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ igazgatója is hasonlóan vélekedik erről a témáról. Számára az emberi értékek mellett a település egyik különleges kincse is vonzó a látogatók számára.

– Kunhegyesen nagyon fontos a személyesség. Az emberek közvetlenek, megszólítják, segítik egymást. Ez a kulturális téren is fontos, ahol lennie kell közösségi életnek. Ezek a közösségek igyekeznek a várost szebbé, élhetőbbé tenni. Azt gondolom, büszkék lehetünk a város számos neves szülöttjére. Ők komoly értéket teremtettek, és szerencsére olyan a kapcsolatuk a várossal, hogy szívesen segítenek bemutatni ezeket az értékeket – mondta az intézmény vezetője.

Egyúttal azt is elárulta, hogy egyik személyes kedvenc kunhegyesi épülete a református templom, amely véleménye szerint magával ragadó. Bármely irányból érkezik az ember Kunhegyesre, becsalogatja. Még azokat is, akik nem akarnak betérni.

A kistelepülések látnivalói között szajoli érdekességek is akadnak

Szajolban is sok látnivaló van, amit a településen élők örömmel ajánlanak a községbe látogatók figyelmébe. Oly’ annyira értékesnek találnak bizonyos dolgokat, hogy azokat egy külön kiadványban gyűjtötték össze. A Szajoli Települési Értéktár Bizottság ezerötszáz példányban jelentetett meg egy kis könyvecskét, mely a település értékeit mutatja be.

A kistelepülések látnivalói között izgalmas programot kínál a szajoli Hétmérföldes Kalandtúra

Fotó: Rimóczi Ágnes

– A Szajol értékei című könyvecske a második, bővített kiadás, először 2020-ban jelent meg hasonló összeállítás. A mostani kiadványban összesen tizenhét helyi érték szerepel – mondta el korábban hírportálunknak Kerékjártó Tibor, az értéktár bizottság elnöke.

Aki a könyvecskébe belelapoz, számos látnivalót, értéket talál abban.

– Amiket természetesen a településen is megtekinthetnek. Egy Szajolba utazónak mindenképpen érdemes megnézni például a tűzoltószertár-kiállítóhelyet és helytörténeti gyűjteményt, s nagy élményt jelenthet a gyerekek keze által is díszített mesés aluljárónk. Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy járja végig a Hétmérföldes Kalandtúránkat is. És amit szerintem nem szabad kihagyni, az Szajoli Holt-Tisza, mely különleges élővilágával csodás látványt nyújt – sorolta a teljesség igénye nélkül Czékmási Csilla, az értéktár bizottság tagja, s a helyi közösségi ház vezetője.