A Jászsági Menedzser Klub Egyesület szervezésében ebben az évben is lesz Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia, melynek október 18-án, pénteken a Jászberényi Campus ad helyet.

Szatmári Zoltán, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület alelnöke (balra), Dr. Rédei István az egyesület elnöke (középen) és Dr. Nagy János György, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus főigazgatója (jobbra) sajtótájékoztatón ismertette a VI. Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia tematikáját

Fotó: Pesti József

A helyi és országos felsőoktatás jelene és jövője kerül a jászsági konferencia fókuszába

A szakmai tanácskozás céljairól és programjáról dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke, Szatmári Zoltán a szervezet alelnöke és dr. Nagy János György, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus főigazgatója tartott közös sajtótájékoztatót október 6-én, hétfőn a Coop Star Zrt. székházában. Az elmúlt időszak technológiai innovációinak és a térség gazdasági fejlődésének következtében nyilvánvalóvá vált, hogy a jászsági vállalatoknak egyre több magasan képzett szakemberre van szükségük. A demográfiai elöregedés és az elvándorlás miatt azonban csökken a munkaerőpiacra belépő fiatalok száma, ami hosszabb távon lassíthatja a térség fejlődését. Mérnöki területen különösen aggasztó a szakemberhiány, mivel a további fejlődéshez elengedhetetlen a szakképzett munkaerő – hívták fel a figyelmet a konferencia szervezői.

Ezt felismerve a Jászsági Menedzser Klub Egyesület régóta kiemelt feladatának tekinti a helyi műszaki felsőoktatás megszervezését. Kezdeményezésük egybevágott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus vezetőségének terveivel, akik a gyermeknevelési szakok mellett műszaki területen is bővítették a képzési portfóliót. Hosszas előkészítő munka, tárgyalások után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem együttműködésében szeptemberben megkezdődhetett a gépészmérnök BSc képzés a Jászság fővárosában.

Kiemelt cél, hogy minél több jászsági fiatal helyi képzésben szerezhessen felsőfokú végzettséget és jászsági cégeknél valósítsák meg szakmai elképzeléseiket. A gazdasági konferencián a meghívott előadók több szempontból világítják meg a képzés jelentőségét. Az egyetem képviselői részletesen bemutatják az újszerű modellt, amelynek keretében a helyi oktatás megvalósítható. Emellett a jövőbeli tervekre, feladatokra is kitérnek. A fórumon a Jászságban meghatározó műszaki cégek vezetői is részt vesznek, akik megosztják a képzéshez kapcsolódó céljaikat, igényeiket. Bemutatkozik a Csányi Alapítvány Jászsági Közösségi Házának Jász-Stones csapata is, melynek tagjai első helyezést értek el egy lego-robotika versenyen Ausztráliában.