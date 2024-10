A képviselő-testület a jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó közmeghallgatására várta a közügyek iránt érdeklődőket szeptember 25-én a jászberényi Déryné Rendezvényházban.

Fotó: Pesti József

Elsőként Budai Lóránt polgármester tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt egy évben befejeződött fejlesztésekről, valamint szólt a jelenleg zajló beruházásokról is. Kiemelte, hogy több projekt tervezett költsége jelentősen nőtt a megvalósítás végére. Így például a Suba-öböl védelmét szolgáló, tizenkét utcát érintő csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítése 365 millió forintról indult, végül az összköltség meghaladta a 460 millió forintot. Hasonlóan alakult a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése is, melynek megvalósítása során a 200 millió forint pályázati támogatáshoz további 100 millió forintot kellett hozzátenni.

Közlekedési problémákat is felvetettek a közmeghallgatás résztvevői

A városvezető a folyamatban lévő projektek között említette többek között:

a Honvéd Jász Kaszinó - Tiszti Klub felújítását,

az élhető település kialakítása Jászberényben című félmilliárd forintos beruházást,

a neszűri szegregátumot érintő szociális célú városrehabilitációt

a zeneiskola új épületének kialakítását és

a Commheritour nemzetközi pályázatot.

Megtudtuk azt is, hogy ebben az évben 658 méter járdát újítottak fel, 876 darab kátyút tömtek be Jászberényben. Szakértői vélemény alapján tavaly 80 fát vágtak ki a városban és 328 facsemetét ültettek el. A közterületekre 37 új padot, 59 hulladékgyűjtőt helyeztek ki. A közvilágítás korszerűsítése is napirenden van, mintegy 1600 lámpatest fejlesztését tervezik.

A polgármester beszámolója után a közmeghallgatáson megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket a képviselő-testület tagjainak. Az egyik hozzászóló azt vetette fel, hogy a Hűtőgépgyári lakótelepre vezető bekötő út hídja előtti és utáni kerékpárúton nagyon keskeny az a szakasz, ami le van betonozva, ezért javasolta, hogy a földes, füves rész kapjon szilárd burkolatot. Egyéb közlekedési problémák mellett megjegyezte, hogy a lakótelepet szépen rendben tartják a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársai.