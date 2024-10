A közelmúltban tartottak Szolnokon lomtalanítást, de ebben az időszakban több településen is meg lehet szabadulni a felesleges holmiktól. A lomtalanítás témája tehát aktuális. Már csak azért is, mert sokan sokszor a lomtalanítás időszakán kívül is kihelyeznek mindenféle lomot a kukák mellé. Illetve az is előfordul, hogy az akció keretében olyan holmikat is kitesznek, amit nem lehetne. Mit lehet, mikor lehet, hogyan lehet?

Ne feledjük, a lomtalanításnak is vannak szabályai

Fotó: Rózsa Róbert

Először próbáljuk meg eladni

A Tudatos Vásárlók Egyesülete tanácsai szerint a feleslegessé vált dolgokat érdemes elsőként online piactereken meghirdetni, hátha valakinek szüksége van az adott bútorra, műszaki cikkre stb. Ismerősöknek, illetve karitatív szervezeteknek való felajánlással is lehet próbálkozni. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor jöhet a lomtalanítás.

Mik a lomtalanítás szabályai?

– A lomok közé olyan háztartási hulladék kerülhet, ami mérete miatt nem fér el a kukában – hívja fel a figyelmet az egyesület.

– Például bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, nagy méretű sportszer, egyéb használati tárgyak. Ami viszont semmiképp nem tehető ki lomtalanításkor az a háztartásban naponta képződő hulladék, a szelektíven gyűjthető csomagolóanyag, elektromos és elektronikai hulladék, építési hulladék, sitt, síküveg, szénpor, hamu, föld, zöldhulladék, valamint az ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó, illetve a veszélyes hulladék – részletezik az egyesület illetékesei.

A hulladékudvarok nyitva állnak

Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki a két lomtalanítási akció között szabadulna meg a feleslegessé vált dolgaitól, bármikor elviheti a hulladékudvarok egyikébe. Ez év július 1-től Magyarország minden hulladékudvara minden Magyarországon lakcímmel rendelkező magánszemély számára hozzáférhető, azaz nem csak a lakcím szerinti hulladékudvart vehetjük igénybe.