Szitáló eső áztatta péntek este Szolnokot, ám hiába nedvesedett át, és burkolózott sötétbe a város, ez az alkony nem hozott nyugovót a vármegyeszékhelyre. A nyirkos esti idő dacára furgonok, kisbuszok, pótkocsis autók sokasága lepte el a Baross úttól délre eső utcákat, berregésük még az éjszakai órákban is behallatszott a házakba, akárcsak a matatás, csörömpölés és az ide-oda tologatott tárgyak zaja. Már ebből is kiderült, hogy az eredetileg szombatra hirdetett lomtalanítás Szolnokon már pénteken megkezdődött. De az is igaz, hogy a város képe szemernyit sem változott, mire feljött a nap.

Lomtalanítás Szolnokon: Kovács Zoltánné ruhákat, cipőket rakott ki a háza elé szombaton. Szociális szempontból is jó dolognak tartja a lomtalanítást, szerinte olyanokhoz kerülnek a leselejtezett holmik, akiknek szüksége is van azokra

Fotó: Rózsa Róbert

Napok óta talpon a lomizók

Lomizó házaspár állt meg ütött-kopott autójával szombat reggel egy szemétkupac mellett a Széchenyi utcában. Régóta tudvalevő, hogy a lomizás, vagyis a lomtalanításra kirakott holmik elvitele, lopásnak számít. Ez viszont csekély mértékben sem tartja vissza a potyázókat, a Széchenyiben megállók autója is dugig volt rakva már a korai órákban.

– Mit találtak?

– Sok mindent. Tűzre valót, ruhát, még egy mikrót is. Amit tudunk, megtartunk, ami nem kell, azt továbbadjuk.

– Mikor kezdtek?

– Ma reggel négykor. De már két napja csináljuk, és csináltuk múlt héten is – mondták, utalva arra, hogy szeptember végén a északi városrészben tartottak lomtalanítást.

Nézze, négy műszakban dolgozom. A feleségem takarít. Teli vagyunk hitellel, van egy régi szar autóm. Itt tartok, 25 év munka után

– tárta szét a karját a férfi, hozzátéve, több helyen is kiabáltak már vele, mondván, ne guberáljon, de olyan is történt, hogy a használt holmik mellé pénzt is kaptak. Hozzátette, a lomizás eléggé megalázó, ezért jó volna valamifajta lerakat a leselejtezett, de a szegény embereknek még kapóra jövő tárgyaknak.

– Nem baj, hogy szétdobálják, de összeszednék legalább – mondta ugyanebben az utcában Kovács Sándorné, aki épp a keresgélők által széthagyott szemetet gyűjtötte egybe. Szerinte igencsak megváltozott a lomtalanítás az utóbbi időben. Régen biciklivel jártak a gyűjtögetők, ma már csapatostul, teherautókkal.