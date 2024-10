Ezen a hétvégén rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat. A programhoz csatlakozott a magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoportja, mely két helyszínen kínál természetbarát programot szombaton. Madármegfigyelés és -gyűrűzés is lesz.

Az európai programsorozat keretében Szolnokon és Kunszentmártonban madármegfigyelésre várják az érdeklődőket

Forrás: Tiszavilág Ökotúrák

Madármegfigyelés reggeltől délutánig

Kunszentmártonban a Vekeri halastavaknál is tartanak madármegfigyelést. Reggel nyolctól délután négyig várják az érdeklődőket. A terület a 45-ös főútról közelíthető meg a Vekeri iskolánál lévő bejárat felől. Szolnokon is várják az érdeklődőket egy madaras eseményre. A Cukorgyári ülepítő tavainak környékén jönnek össze a természetbarátok, ahol madármegfigyelés és bemutató gyűrűzés is lesz a programok sorában. Már reggel fél nyolctól lehet érdeklődni, s egészen délután fél háromig lehet csatlakozni a programhoz.