A Csányi Alapítvány Jász-Stones csapata is bemutatkozott a jászberényi konferencián

Fotó: Pesti József

Innovatív fejlesztéseit mutatta be a Jász-Stones

Az előadások sorát a Csányi Alapítvány nemzetközi sikereket elért Jász-Stones csapata nyitotta meg. Tagjai egy Sydne-ben rendezett lego-robotika versenyen első helyezést elért innovatív fejlesztéseikről számoltak be. A jelenlévők az alapítvány jászsági tehetséggondozó, oktatást segítő munkájáról is képet kaphattak. A szakmai fórum első blokkjában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési portfólióját dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes mutatta be. Kiemelte: a gépészmérnök alapképzés az Óbudai Egyetem kihelyezett képzése, mely levelező formában indult el a Jászberényi Campuson.

További tervek között szerepel: