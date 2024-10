– A TISZApART Mozi partnereiként rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ebben a programban részt veszünk, amely országosan is egyedülálló – tájékoztatott Nagyné Varga Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány igazgatója. Hozzátette, a Mozi korlátok nélkül Szolnokon már önmagában nagyszerű kezdeményezés, ami lehetőségek sorát hordozza magában.

A Mozi korlátok nélkül Szolnokon országosan is egyedülálló kezdeményezésnek számít, amelynek célja, hogy az akadálymentesítés révén a látás- és hallássérültek számára is elérhető legyen a mozi élmény. A program kapcsán kora délután a TiszapArt Moziban tartottak sajtótájékoztatót

Fotó: Nagy Balázs

Filmek, melyek egy időben, mindenkinek szólnak

– Ma egy szemléletformáló rendezvénysorozat megnyitóján vagyunk, ennek igen komoly üzenete van – kezdte Radomszki Lászlóné fogyatékosságügyi helyettes államtitkár. Kiemelte, az integrált vetítések lehetőséget teremtenek arra, hogy a fogyatékossággal élők is megéljék a mozi kínálta élményeket, ép társaikkal egy időben, közösen.

– A rendezvénysorozat keretében több, mint negyven filmet láthat majd a közönség, ez pedig példaértékű – hangsúlyozta a helyettes az államtitkár.

A mozi korlátok nélkül Szolnokon az akadálymentességet helyezi fókuszba

– A film, a mozi, a kultúra mindenkié, legyen elérhető mindenki számára, ezért is csatlakoztunk a nemzetközi projekthez – fogalmazott Demeter Éva projektvezető, a TISZApART Mozi nemzetközi kapcsoltok koordinátora. Elmondta, a programsorozat két éven keresztül mutat be filmeket olyan megoldásokkal, melyeknek köszönhetően a fogyatékkal élők is élvezhetik a vetítéseket.

– A program idén áprilisban indult lengyelországi Poznań-ban működő Kulturális Központ vezetésével. Szlovákia, Szlovénia, Románia mellett Magyarországról egyedül a TiszapArt Mozi vesz részt benne – mondta Demeter Éva. Hozzátette, előzetes felméréssel kezdtek neki a feladatnak, megismerve az érintett közönség igényeit, a filmes kultúrához való hozzáférési pontjait.

– Közel negyven filmvetítés, két éven keresztül, ez a célunk a TiszapArt Moziban – mondta Demeter Éva, a Mozi korlátok nélkül Szolnokon szervezet eseményeiről. Elárulta, minden hónap egyik szombatján családi délelőttök keretében kalandfilmeket vetítenek, délelőtt tizenegy órai kezdettel.

– Ezeken a fogyatékossággal élők és családjaik együtt vehetnek részt. Minden hónap utolsó keddjén, filmklubok formájában élvezhetik a résztvevők a projekt előnyeit. Ezekre az alkalmakra olyan magyar filmeket választunk, amelyek esetében rendezőkkel történő közönségtalálkozót is szervezünk– hangsúlyozta.