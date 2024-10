Szombaton újra kavalkád helyszíne volt Nagykörű. Immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a Nagy Befőzést, ahol a látogatók szemtanúi lehettek mindannak, ami egy falusi kiskonyhában történik így ősszel. Sikerrel zárult a gasztrofesztivál.

Üvegbe zárt csodákat kínáltak a Nagy Befőzés gasztrofesztiválon Nagykörűben

Fotó: Kiss János

Csurgott is folyamatosan a must, harsogott a káposztalevél a gyalukések alatt, rotyogott a lekvár és sercegett a tepertő. A standokon lekvárok, befőttek sorakoztak, szörpöket, kézműves termékeket, helyben készült finomságokat kínáltak a termelők. Az asztalok túloldalán is sokan megfordultak, érdeklődők is jöttek szép számmal.

Befőtteket, kolbászt, rétest vittek haza

– Közeledik a tél, eljött az ideje, hogy ételeket, italokat tegyünk el a hideg időszakra, megtöltsük a kamrát. Az utóbbi két évben ennek érdekében mindig eljövünk Nagykörűbe, mert itt ízletes ételekhez, italokhoz jutunk – mondta el a standok között Parti Anita, aki párjával Abonyból érkezett.

– Már egy csomagot kivittünk az autóba, lekvárokat, mézet és füstölt árut vásároltunk. Közben megebédeltünk, mennyei birkapörköltet ettünk – mondta a hölgy, majd a péksüteményes stand felé indult, mondván: néhány tökös-mákos rétest visznek haza a családnak.