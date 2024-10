Elhunyt a felforrósodott kisbuszban felejtett négyéves kislány fiatal édesapja is. A hírt a tomajmonostorai buszos tragédia tárgyalásán jelentette be az ügyvéd.

Forrás: Szoljon.hu

Tíz európai nagyjátékfilm száll versenybe a legjobb látványtervezésért járó díjért október 15. és 20. között, a szolnoki filmfesztiválon, a TISZApART Moziban zajló Alexandre Trauner Art/Filmfesztiválon.

A vásárlói igényekhez igazítva idén paprikapalánta került Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész fóliasátraiba. Az ültetést nemrégiben fejezték be.

Október 16-a az élelmezési világnap. Ez alkalomból országszerte és a Jászkunságban is különféle finomságokkal készülnek a szakemberek, van, ahol például lebbencsleves készítése a fő feladat ilyenkor. Most mi is megmutatjuk, hogy készül ez a különleges étel. Íme, így történik a lebbencsleves készítése.

A szolnoki körforgalomban lévő MI 24-es harci helikoptert is elkészítette fémhulladékból a besenyszögi Buzgán Attila. Hobbijává vált, hogy hulladékból készít helikopter maketteket, de fellelhető még nála autó, hintó és megannyi érdekesség.

Volt, aki szalmabálát és eszközöket adott, más tököt hozott, a kukoricát pedig a határban törték. Összefogással készült a közelmúltban az kőteleki dekoráció, mely gyorsan a falu színfoltja lett. A helyiek kedvencévé vált a kompozíció két őrzője.

Diákokkal telt meg a szandaszőlősi repülőtér. Szerdán rendezték meg ugyanis a Mezei Cross Futóbajnokság versenyét, a legjobbak pedig kvalifikálhatták magukat a megyei diákolimpia döntőjére is.

Évente több ezren válnak hirtelen szívmegállás áldozatává, az időben érkező segítség életet menthet. Október 16-a az Újraélesztés Nemzetközi Napja. Ezen alkalomból a Fight Club Martfű újraélesztési tréninget szervezett.

Olcsó, egyszerű, könnyen elkészíthető tartalmas előétel, amit kicsit megbolondítottuk bevert tojással és hollandi mártással. Az Élelmezési világnap alkalmából Ferenczi Miklós, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola szakács oktatója és Váczi Dominik tanuló a zöldséges tócsni készítését mutatta meg nekünk.