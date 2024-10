Mindenki vigyázzon az értékeire! Erre hívják fel a figyelmet a polgárőrök is, akik a rendőrökkel együtt figyelnek majd a temetőkben a megemlékezők biztonságára. A Szolnok Városi Polgárőr Egyesület is három napon át lát el járőrszolgálatot a vármegyeszékhely temetőjében. Mutatjuk, mit tanácsolnak, mire figyeljünk, ha gyertyát gyújtunk szeretteink sírjánál.

Melléképület ég Kisújszálláson. Az eset csütörtökön kora délután történt. A tűz a főépületbe is belekapott.

A régi 4-es számú főút szolnoki szakaszánál, az abonyi elágazás előtt egy háromkerekű utánfutót állítottak félre jó néhány napja, a furcsa szerkezet végig csikarta a főutat. Ez is az elhagyott roncsjárművek sorát gyarapítja.

Vármegyénkben jelenleg több kétezer használt verda keresi gazdáját. A legdrágább kocsi ára vetekszik egy szolnoki kertes házéval, míg a legolcsóbb használt autót két-három nagybevásárlásnak megfelelő összegért lehet vinni.

Különleges élményt nyújtó akusztikus aszfalt épülhet ki a Hatvant Jászberénnyel összekötő négysávos gyorsforgalmi úton, melynek kezdődik a tervezése. A jászsági zenélő út ötletét Pócs János országgyűlési képviselő vetette fel minapi sajtótájékoztatóján. Kezdeményezésről a kommentelők is véleményt mondtak.

A mára szinte kihalt folyó, a Tisza egykori hajók, hajósok életének olyan foglalata, sokszor temetője volt, amiről jórészt már emlékek is alig maradtak. A Szoljon.hu munkatársai egykor maguk is részt vettek olyan kutatásban, melynek során a tiszai hajózás mementóiként hajóroncsokat kerestek és találtak. Cikkünkben a különleges expedíció történetét is felidézzük.

Október 31-én munkaterv szerint ülésezett a szolnoki közgyűlés. A tanácskozáson elsősorban pénzügyi kérdésekben döntöttek a képviselők, akik mindenek előtt alpolgármestert választottak Szolnokon. De a román követség képviselőivel koszorúzó polgármestert is kérdezték.