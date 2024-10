A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jász-Nagykun-Megyei Szervezete több mint egy évtizede kezdeményezte, hogy az Országos Könyvtári Napok egyhetes rendezvénysorozat első programja a nyugdíjas könyvtárosok találkozója legyen. A program azóta már hagyománnyá vált, az idei találkozót a minap tartották meg a szolnoki könyvtárban.

A szolnoki nyugdíjas könyvtárosok örömmel találkoztak egymással és a még aktív kollégáikkal

Fotó: Herczeg Péter / Forrás: Verseghy Ferenc Könyvtár

Fontos a nyugdíjasokkal való együttműködés

Voltak, akik nem olyan régen találkoztak, de akadtak, akik hosszú idő után láthatta újra egykori kollégáit. Akárhogy is, nagy ölelésekkel és mosollyal üdvözölték egymást a Verseghy Ferenc Könyvtár volt és jelenlegi dolgozói. A szolnoki intézményben ezt, vagyis a nyugdíjas könyvtárosok találkozóját minden évben egyaránt várják a nyugdíjas és az aktív munkatársak is.

– Nagyon fontos az intézmény és az egyesület számára a nyugdíjasokkal való együttműködés. A nyugalmazott kollégák azok, akik továbbadták a fiataloknak szakmai tudásukat és akiktől emberséget és rengeteg szeretetet kaptunk. Amikor az idősebbek találkoznak a fiatalabb kollégákkal, akarva akaratlan átadják még most is életbölcsességeiket – számoltak be a könyvtár illetékesei a találkozó fontosságával kapcsolatban.

Kártyáztak a nyugdíjas könyvtárosok

Az idei program Borbereki Kovács Zoltán Verseghy szobrának közös koszorúzásával kezdődött, majd a könyvtár Művészeti szalonjában folytatódott a találkozó. Finom pogácsa és tea kíséretében egy interaktív, beszélgetéskezdeményező játékba vágtak bele, amely alkalmat adott mindenkinek a megszólalásra. A kártya segítségével osztották meg élményeiket, örömüket, esetleg bánatukat a résztvevők. A közvetlen beszélgetés mindenkit feltöltött.

„Nyugdíjasnak lenni jó!”

A nyugdíjas könyvtárosok természetesen megemlékeznek azokról a társakról, akik már nem ülhettek közöttük, közösen megnézegették a fényképeket, közösen emlékeztek és vidáman nosztalgiáztak. Meghatódva beszéltek munkájukról, emlékeztek a támogató könyvtári közösségről, de abban is egyetértettek, hogy nyugdíjasnak lenni bizony nagyon jó.

Sokan ma is aktív egyesületi tagok

A baráti találkozó résztvevői közül többen egyébként most is tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Ha tehetik, csatlakoznak a kirándulásokhoz, elmennek a minden nyáron megrendezett vándorgyűlésre is.