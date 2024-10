A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében a tiszakécskei Barack Thermal Hotel ad otthont a közelmúltban a 46. Országos vízrajzi értekezletnek.

Az országos vízrajzi értekezleten Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója is tartott előadást

Fotó: Rózsa Helga / Forrás: Kötivízig

– Az eseményen az ország minden szegletéből érkezett vízrajzos szakemberek cserélhetnek tapasztalatot – számoltak be a Kötivízig illetékesei. Mint megtudtuk: a résztvevők megismerkedhettek a legújabb tudományos eredményekkel, így például a mesterséges intelligencia a vízrajzi adatfeldolgozásban játszott szerepével is. Az eseményen Lovas Attila is tartott előadást.