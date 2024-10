– Már az elmúlt egy hónapban is sok délutáni programot szerveztünk a diákoknak, s ez így lesz a tanév végéig az iskolában és a Liliom óvodában is. A több mint kétszáz diákunk öt alsó és öt felső tagozatos osztályban tanul. A 29 fős első osztályunk tagjai kezdik megszokni az iskolai rendszerességet, a betűk elsajátítása is egyre jobban megy mindannyiuknak, a tanító nénik segítségével játékosan fedezik fel a számokat is, és sok újdonsággal találkoznak az iskolai mindennapokban is – mondta az igazgatónő, akitől megtudtuk, hogy az Egri főegyházmegye fenntartásában lévő intézményben a nagy létszámú első osztály miatt a magyar nyelv és irodalmat és a matematikát csoportbontásban tanítják.

Az iskolások látványos szalagprodukcióval léptek színpadra a Magyarok vásárán

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A két nyolcadik osztály létszáma 33 fő, ezen az évfolyamon is magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából középiskolára felkészítő foglalkozást tartunk, de minden évfolyamon biztosítják kollégáim a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is. A tanuló mellett azonban ott kell hogy álljon a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Ezért szeretnénk a tanévben is szoros kapcsolatot ápolni a szülőkkel, nyíltan, őszintén beszélni a gyermekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetőségeiről, hiszen együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében – folytatta az iskolavezető.

Gyakran visszahívjuk délutáni programokra – környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendez­vényekre és hitéleti foglalkozásra diákjainkat, hiszen az oktatás és a nevelés az egyházban mindig szorosan összetartozik. A közösségépítésre a szülőkkel együtt jó példa volt az osztályok között meghirdetett papírgyűjtés, a magyar sport napját is megtartottuk, a zene világnapjáról hangszeres bemutatóval emlékeztünk. Jelenleg állateledel-gyűjtést hirdettünk, ahová kutyaeledelt vagy madáreleséget várunk, amelyet aztán átadunk további felhasználásra.

Az óvodánkban is nyitott kapukat biztosítunk a hozzátartozóknak. A napokban egy boldogságórát tölthettek el unokáikkal a nagyszülők, akiket a Micimackó csoportos gyermekek táncos műsorral köszöntöttek, ezután pedig különféle programokkal készültek a csoportok, így a nagyszülők is betekintést nyertek az ovisok hétköznapjaiba. Nagyon sokan ott voltak a szülők a hétvégi Magyarok vásárán is, ahol iskolásaink és óvodásaink is felléptek.