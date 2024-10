Köszönet jár az útmutatásért

A pályaválasztási kiállításon Györfi Mihály is köszöntötte a megjelenteket. Ahogy Szolnok polgármestere fogalmazott, a pályaválasztás egy igazi útvesztő, ezért nagy köszönet jár a Szolnoki Szakképzési Centrum munkatársainak, akik missziót indítottak a fiatalok pályaválasztásának megsegítésére.

A térség országgyűlési képviselője is köszönetét fejezte ki a szakképzési centrum csapatának, a rendezvény minden partnerének és kiállítójának. Dr. Kállai Mária hangsúlyozta a képzés és a gazdaság összekapcsolásának fontosságát. Örömmel szólt arról, hogy a rendezvényen egyaránt jelen van a tradíció és innováció is. – A kettő nem ellentétes, sőt. Mindezt bizonyítják a Szolnoki Szakképzési Centrum tagintézményeiben zajló képzések is – emelte ki az országgyűlési képviselő.