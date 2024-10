Több száz tő palántát ültettek el a cserkeszőlői fóliákban a minap. Bár különleges gyümölcsökkel, így például papaya termesztéssel is foglalkozik Iglódi Ferenc kertész, a fóliasátorban szépen megférnek a paprikák is. A palántákat a napokban ültették el. A termálvizes fűtésnek köszönhetően a zöldségek szépen növekednek a hidegebb hónapokban is.

Iglódi Ferenc, cserkeszőlői kertész fóliájába paprikapalántákat ültettek

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra