Új rekortán pálya ad lehetőséget a sportolásra a Szent István Katolikus Általános Iskolában Mezőtúron. A pályát a napokban avattál fel.

A rekortán pálya sokféle sportolási lehetőséget nyújt a diákoknak

Forrás: Szűcs Dániel Facebook-oldala

– A rekortán pálya a labdarúgáson kívül kézilabdázásra és kosárlabdázásra is használható. Az elkészült beruházás így nagyban segíti a mindennapos testnevelés órákat, de a szünetekben is lehetőségük van a gyermekeknek minőségi körülmények között a szabadidős sportolásra – számolt be közösségi oldalán Szűcs Dániel, hírt adva az örömteli fejlesztésről.

Rúgták a bőrt a rekortán pálya avatásán

A polgármester posztjából kiderült, hogy az átadó napján az esős időjárás miatt az új rekortán pálya helyett az iskola tornatermében játszottak barátságos labdarúgó-mérkőzést szülők, az öregdiákok és az intézmény tanulói.

– Gratulálok a fejlesztéshez az intézmény fenntartójának, valamint vezetőségének! Jó sportolást kívánok a diákoknak! – hangsúlyozta végül a városvezető.