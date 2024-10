Közben eltelt tíz év, az építészetben a klasszicista stílust felváltotta a romantika. Ez a kis ház is romantikus stílusú, Bécsben tervezték, a cég irodájában. Tulajdonképpen a Debrecenbe tovább haladó vonal 1. sz. őrházáról van szó, amely sose látta el eredeti funkcióját, mivel végül is a vonal északról kerülte meg Szolnokot. A pályaudvar is már a mostani helyen épült meg. Mivel azt az állomásépületet 1900 körül elbontották, elmondhatjuk, hogy a most szóba került házacska maradt Szolnok egyetlen romantikus stílusú vasúti épülete