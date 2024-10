Példaként hozta, hogy hosszú körömmel nem lehet életeket menteni, ha pedig kigyullad a gépen valami, egy lobogó copf csak nagyobb galibát okozhat.

– Ezekre az eshetőségekre pedig minden egyes repülésnél fel kellett készülnünk – nyomatékosította.

Sápi Vivien a vizsgaútjáról is mesélt

Az egykori légiutas kísérő elárulta, egy nyolchetes kiképzés után elérkezett a számadás napja, pontosabban útja is.

– A vizsgajáratomon sajnos nagyon beteg voltam, de nem mertem lemondani. Ilyenkor sokkal érzékenyebb a szervezet a repülésre, ezért komolyan veszik azt, ha valaki tényleg nincs jól – mondta. Ő viszont így is belevágott, az alábbi vonalon teljesítette a feladatot:

Varsó-Budapest

Budapest Varsó

Varsó-Oslo

Oslo-Varsó

Állapota ellenére ráadásul sikeresen. Majd jött is az első meglepetés, hiszen a beosztásának első napja mindjárt készenlét volt.

– Ez azt jelenti, hogy szükség esetén nagyjából egy órán belül azonnal a reptéren kell lenni, egyenruhában, sminkben, frizurában, repülésre kész állapotban. Már másnap korán reggelre kaptam egy járatot. Én akkoriban otthon éltem, Jászapátiban. Elképesztő ingázások következtek, amiket idővel nem lehetett bírni, ezért felköltöztem Pestre, ami nem volt könnyű döntés, mert nagyon ragaszkodtam a gyökereimhez – mesélte Sápi Vivien.

Sápi Vivien élete mesés volt, kitárult számára a világ

Vivien a legnehezebb pillanatokban sem érezte úgy, hogy megbánta ezt az irányt. Sokféle tapasztalattal gazdagodott, megannyi helyen járt, ahogyan fogalmazott, mesés életet élt.

– Vannak bizonyos sztereotípiák, amik az egyes járatokon is visszaköszöntek. Mondjuk egy spanyol vagy olasz járaton, biztosan szükséged van a hangodra. Ellentétben egy skandináv úttal, amelyen az emberek csendesek, fegyelmezettek. Mindig érdekes események sorát hozza magával egy legénybúcsús társaság is, de én azt mondom, mindent a helyén kell kezelni. Még az utóbbi csapatot is, volt szerencsém néhányhoz, de komolyabb konfliktus nélkül megúsztuk az utakat – sorolta Sápi Vivien. Majd hozzátette, inkább a távozásuk utáni állapotok okoztak fejtörést a takarítás miatt, amit attól függően kellett nekik, vagy takarítószemélyzetnek végezni, hogy milyen társaságnál repültek.