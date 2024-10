Legalább százféle kézműves sör, pompás hamburgerek, csábító mini fánkok és egyéb nyalánkságok várták az Ormos Imre Park látogatóit szombaton. A Sör-feszt-igyál már délelőtt megnyitott kapuit, a sörös bódék és kocsik pedig az ajtóikat, a street food finomságokat kínálókkal egyetemben. A gyerekek és a felnőttek is megtalálták számításaikat az érzékekre ható megannyi kóstolni való soraiban. A jó hangulatról a habzó és változatos ízesítésű sörök mellett a színpadon fellépők is gondoskodtak.

Akár még az ország sörét is megkóstolhatták az érdeklődők, harmadik alkalommal várta látogatóit a szolnoki Sör-feszt-igyál

Fotó: Fotó: Mészáros János

Volt, aki szó szerint tesztelte a Sör-feszt-igyál kínálatát

– Mi körbekóstoljuk a söröket, ez az utóbbi már a harmadik hely, amit kipróbáltunk, meggysör van a poharainkban – kezdte a szolnoki Agócs József, majd párjával megemelték poharaikat, nyomatékot adva a rögtönzött tesztnek.

– Eddig mindkettőnknek ez ízlik a legjobban! Az ország söre és egy áfonyás is volt a kóstoló listánkon – sorolta az élményeket a szolnoki férfi. Hozzátette a New Ingland IPA típusú sör nem véletlenül nyerte el ezt a nemes címet. Ám a pár stílusa távol áll ettől, így számukra nem ez lett a nagy kedvenc. Természetesen a Sör-feszt-igyál étel kínálata is érdekelte őket.