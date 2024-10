A Szervátültetettek Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Sportegyesülete megemlékezést szervezett szombaton a Szervdonáció és Transzplantáció Világnapja alkalmából a Tiszai hajósok terére.

Idén is gyertyagyújtással emlékeztek meg a szervátültetés napjáról Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Az Európa Tanács által kezdeményezett Európai Donációs Napot először 1996-ban rendezték meg Genfben, 2005-ben pedig a WHO Világnappá nyilvánította október második szombatját. Idén október 5-én immár ötödik éve, hogy Szolnokon is ünneplik a világnapot. A sportegyesület egy héttel előbb szervezte meg a helyi megemlékezést, hogy az eredeti napján, október 12-én a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által szervezett sportnapra és emlékezésre is el tudjon menni, aki szeretne.

Az Ismeretlen Szervdonorok emlékhelyén, a Tiszavirág szobor melletti virágágyásnál volt egy kis megemlékezés, majd azt követte a fáklyás séta a Tiszavirág hídon. A rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a szervátültetett emberek hálájukat és tiszteletüket fejezzék ki a szervdonoroknak és családtagjaiknak, valamint szolidaritásukat a szervátültetésre váró betegek és családtagjaik iránt.