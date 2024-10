A szociális szakma képviselőivel telt meg a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa. Az Egészségtudományi Kar Szociális szakmai napot szervezett.

Szociális szakmai napon gyűltek össze a civil szervezetek, az ágazat és a felső oktatás képviselői

Fotó: Nagy Balázs



– Az Egészségtudományi Kar jogelődjeivel 2019-ben belekezdett egy munkába, aminek mára 600 hallgató az eredménye. A Debreceni Egyetem lehetőséget adott a Szolnok Campusnak, hogy itt újra élő hallgatói közösség jöhessen létre, hogy újra egy valós oktatási helyszínné váljon – mondta a megnyitón dr. Móré Marianna, a DE ETK dékánja.

Az egészségtudományi mellett most már szociális képzéseket is hirdetnek Szolnokon, akik itt diplomát és tudást szereznek nemcsak az önmaguk, de a régió hasznára is válnak. Öt éve Tomajmonostorára már kihelyeztek szociális képzést. A területre nemcsak a munkaerő-piaci adatok, hanem a valóság alapján is nagy az igény, hihetetlen a hiány az országban.