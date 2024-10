Itt az ősz, a szüreti mulatságok ideje. Szombaton több jászkunsági településen is várták a mulatni vágyókat, szüreti felvonulásokat is tartottak. Abádszalókon, Túrkevén és Tiszapüspökiben is kora délután indultak a menetek, hogy a települések utcáit végigjárva hívogassák a lakosságot a szüreti bálokba.

Tiszapüspökin is felvonulást tartottak

Fotó: Mészáros János

Feldíszített kocsikkal, hintókkal és viseletbe öltözött lovasokkal, zeneszó mellett, süteménnyel és innivalóval kínálták a lakosokat.