Családias, vidám szüreti mulatságban mutatták be műsorukat a tiszaszőlősi óvodások – számolt be a történésről a minap a település önkormányzata. Mint írták, a gyerekek remek dalokkal, mondókákkal, táncokkal készültek, a mulatozás végén pedig a szülők is táncra perdültek a gyerekekkel és az óvónénikkel közösen.