A Tisza Cipőgyár irodaháza évtizedekkel repít vissza a múltba. Az első emeleti lépcsőfordulóban a mozaikokból kirakott 1958-as felirat emlékeztet az építés évére. Az irodákban papírkupacok, a szekrényekben számos egyéb dokumentum őrzi a dolgozók és a gyár történetét.

A Tisza Cipőgyár irodaházát Eiler Zita muzeológussal jártuk körbe

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

Az irodaház a nyolcvanas évek után üresen állt, korábbi tulajdonosa nem foglalkozott a karbantartásával, majd 2015-ben egy magánszemély megvásárolta. A fiatalember már akkor felkereste a Martfűi Hely-, és Ipartörténeti gyűjtemény vezetőjét, hogy a helyiségek érdekes és izgalmas dolgokat rejtenek. És valóban. Várostörténeti szempontból jelentős forrásokra, tárgyakra bukkantak. Napokat töltöttek a szekrényekben sorakozó papírok átnézésével, kategórizálásával a szakemberek.

Elkezdtük rendhagyó módon használni az irodaházat és épületbejárásokat szerveztünk, hogy a látogatóknak is megmutathassuk, mit rejtenek a falak

– mondta Eiler Zita, a helytörténeti gyűjtemény vezetője.

A Tisza Cipőgyár irodaépületét felújítják

Az új tulajdonos az épület felújításába fogott, a második emelet elkészülte után a földszintet is teljesen átalakították. A munkálatokkal most értek az első emeletre, ahol az egykori vezérigazgatói iroda és tárgyaló is volt.

Ahogy a bőr ajtó kinyílt előttünk, szemünk elé tárult a Tisza cipő falat díszítő logója. A fabetétes falak és mennyezet különleges hangulata azonnal magával ragadott.

– Tárgyakat gyűjtöttünk, de egyelőre nincs olyan kiállítóhely, ahova tehetnénk azokat, ilyen formán nem is tudjuk rekonstruálni az irodát és a tárgyalót – emelte ki Eiler Zita, aki reméli, valamilyen formában mégis sikerül megőrizni a múlt ezen szeletét.