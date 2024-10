Miután megnézték a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központot, a Karcagi Kunlovarda lovaskocsikázásra vitte a résztvevőket, majd szálláshelyükön, az Akácliget Gyógyfürdőben a gyógyvízben is megmártóztak, hiszen kétnapos volt a találkozó. Sajnos hatan már nem lehettek itt, róluk is megemlékeztek az osztálytársak, akiknek legtöbbje vármegyénkben él, de Békés, Pest vármegyéből és Londonból is érkeztek Karcagra.

A lelkes óvónői csapat Karcagon találkozott

Fotó: Daróczi Erzsébet

Legtöbben többdiplomás pedagógusként mentek nyugdíjba, s van, aki még aktívan dolgozik.

A vacsora természetesen karcagi birkapörkölt volt, amit sokan először kóstoltak éppúgy, mint a jellegzetes helyi süteményt, a Ferdinándot. Az óvónők köszönetet mondtak egykori tanáraiknak, akik felkészítették őket a pályára és a nagybetűs életre.