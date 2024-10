Ábrahám Tamás, a TVSE elnök-helyettese. 130 egyedi sál készült a Ferencváros elleni mérkőzésre, hétvégén már csak néhány darab állt a vevők rendelkezésére

Fotó: Rózsa Róbert

E helytálláshoz a klub rendezői oldalról mindent megtett. A rendőrség, a polgárőrség és a Ferencváros saját biztonsági szakembereinek segítségével biztosították, illetve biztosítják majd a pálya minden szegletét. Rendbontással amúgy nem számolnak, de azért inkább „túlkészülnek”. Mondván: minél többet dolgoznak, annál kisebb a baj esélye.

Hozzátette, már a televízió munkatársai is bejárták a helyszínt, így a mobil tribünök mellé október 30-án a tv-kamerák is megérkeznek a tiszafüredi pályára.

Fradista pályagondnok készül a Fradi ellen

Arra a pályára, amelyet múlt vasárnap is Nagy Sándor hozott kifogástalan állapotba. Hosszú ideje teszi már így, és csütörtökön is a TVSE pályagondnoka kezeskedik afelől, hogy Dibusz Dénes, Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen és Adama Traoré, no meg Mácsai László, Pap Zsolt, Tajti Bence és Barzsó Attila tükörsima gyepen, nyílegyenes vonalazások között játszhasson.

Én amúgy fradista vagyok gyerekkorom óta

– árulta el a pályagondnok, eképp neki sem kell bemutatni a kétéves iváncsai csodát.

– Iváncsa? Ááá…! Az húszévente egyszer fordul elő – legyintett –, nem mostanság történik még egyszer ilyesmi. Hogy izgulok-e a Fradi érkezése miatt? Őszintén szólva nem gondolkoztam rajta. Egy kicsi drukk azért van bennünk. Szeretnénk megfelelni az elvárásoknak, és hogy ne érje panasz a pályát.

A pályagondnok Nagy Sándor bízik benne, nem lesz panasz a gyepre

Fotó: Rózsa Róbert

Rekordbevételre számítanak a büfében

Fradi-szurkoló tiszafüredivel a lelátón is találkoztunk a vasárnapi, Szpari II. elleni meccsen. Ferenczi Sándor például elmondta, ő már 55 éve szorít a zöld-fehéreknek – erről papírja is van –, de hazai közönség előtt csütörtökön maga is a kék-sárgákat élteti majd. Így tesz majd Fekete Mihály is. Ő már a Nyíregyháza ellen sem rejtegette hangját, és mint akkor, hét közben is talpig kék-sárgában drukkol majd az FTC ellen a Tiszafürednek.