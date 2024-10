Új belváros, új kiállítóterek és erősödő turizmus – többek között ezeket teheti ki képzeletbeli dicsőségfalára Tiszafüred. A város nem mondott le strandfürdőjéről, és a debreceni BMW-gyárhoz kapcsolódó fejlesztéseket is tervez. Kiderült az is, megvalósulnak-e part menti beruházások a településen, és hogy miért tiltották be a kikötőépítést. Az elmúlt évek tiszafüredi fejlesztéseiről, és a jövőbeli elképzelésekről is beszélt hírportálunknak Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere.

A leendő tiszafüredi fejlesztésekről is kérdeztük az új ciklusát kezdő Ujvári Imre polgármestert

Fotó: Beküldött fotó

Fontos tiszafüredi fejlesztések valósultak meg

– Várossá válásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte idén Tiszafüred, a népesedési statisztikák szerint mégis többen laktak a településen, mielőtt városi rangot kapott. Mi ennek az oka?

– Egyrészt korábban Tiszaszőlős is a településhez tartozott, ám levált Tiszafüredről. De az országosan is jellemző népességfogyás nálunk is jelentkezett. Ez a folyamat szerencsére lassult a városunkban, mert sok az újonnan beköltöző.

– Honnan költöznek jellemzően Tiszafüredre?

– Sokan érkeztek Budapestről, nagyvárosokból, de Nógrádból, Észak-Magyarországból is költöztek hozzánk mostanában, főleg az üdülőövezetekbe. Jó helyzetben vagyunk, hiszen a városnak kiváló többek közt az egészségügyi rendszere: minden háziorvosi körzetünk betöltött, van helyi nőgyógyászunk, bőrgyógyászunk, kardiológusunk, egy kisebb kórházat el tudnánk tartani, nem is beszélve a rekreációs szakemberekről.

– Nem csak a város ért idén kerek évfordulóhoz, hiszen ön éppen tíz éve vezeti Tiszafüredet. Hogyan összegezné az elmúlt évtizedet?

– Mozgalmas tíz év volt. Nem volt olyan esztendő, hogy ne építettünk volna, ne újítottunk volna fel valamit. Tettük ezt akkor is, amikor nem álltak rendelkezésre több száz milliós pályázati pénzek, ha kellett, önerőből építkeztünk, mert nagyon sok lemaradásunk volt. Elmondhatom: az életnek nem volt olyan része, amelyben ne léptünk volna előre. Első dolgunk volt 2015-ben a városháza homlokzatának és parkjának felújítása. Új kiállítóteret adtunk át Tiszaörvényen, a Darabos László Néprajzi és Helytörténeti Kiállítást – ezt a fejlesztést évtizedek óta várták a településrészen élők. Ezzel egyébként négyre nőtt a múzeumi telephelyek száma a városban. Polgármesteri munkám kezdetekor a Kiss Pál Múzeum központi épülete volt a Lipcsey-kúriában, és a Nyúzó Gáspár Tájház. Azóta létrejött a Tariczky Endre nevét viselő régészeti bázis, és a helytörténeti kiállítás. Ezekre volt is igény, Tiszafürednek ugyanis gazdag leletanyaga van, amit eddig nem tudtunk megmutatni. Megújultak óvodáink és iskoláink: kibővítettük és felújítottuk az önkormányzati óvodát, megújult az önkormányzati tulajdonú általános iskola, és most is épül a katolikus iskola új, négycsoportos óvodája. A néhány hónapja átadott Kérész Központ pedig nem csak Tiszafüred, de a Tisza-tó legújabb turisztikai fejlesztése.

De a legbüszkébbek a belváros megújítására vagyunk, amely egyébként nem ért véget, jelenleg is zajlik a tágabb értelemben vett centrum fejlesztése.

– Átalakult a város szerkezete: elbontottuk a régi, már nem használt épületeket, barnamezős beruházások valósultak meg. A régi, romos önkormányzati épület helyén új körforgalom épült, új piaccsarnokot és orvosi rendelőt húztunk fel úgy, hogy közben egy négyzetcentiméternyi zöldterületet sem vettünk el.