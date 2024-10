A Géza nagy esztergályos volt. Szenvedélyesen fúrt, faragott, addig munkálta a fémet, fát, míg az anyag művészi alkotássá nem vált kezei között. A fát nem csak formálta, de teremtette is. Volt is rá helye, egész arborétumot hozott létre tiszagyendai parkjában. Plántált ott déli fügebokrot, havasi gyalogfenyőt, és mindenféle fát, köztük egy fiatal platánt is. Utóbbi ma, több mint száz évvel később a túlélés szimbólumává vált a településen. Merthogy Hellebronth Géza, néhai gyendai földbirtokos ültette el ezt a fát, még 19. század végén. Tiszagyenda platánfája pedig most is ott áll, immár terebélyesen, pedig élte során fűrészek, fejszék, villámok is fenyegették.

Kétszer is villám hasított Tiszagyenda platánjába, a fa mégis évről évre kizöldül

Fotó: Évfája.hu

Maga az arborétum, ahol állt, ma már nincs meg. Pedig Herman Ottó egy 1889-es írásában említést tett a kastélyparkról, amelyet különleges növényekkel ültettek be, és a régi katonai térképeken is szerepelt, mint igazodási pont.

Ám a kastély és vele együtt a park 1945 után a község tulajdonába került, és gyakorlatilag egy-két nagyobb fán, facsoporton kívül mindent kivágtak.

Néhány tölgy, vadnarancs és hárs maradt hímondónak, no meg a nevezetes platánfa.

A terület idővel a községi rendezvények helyszínévé vált, ott rendezték a majálisokat, a sportprogramokat, az iskolai ünnepségeket, szüreti mulatságokat. Emiatt a település fiataljainak rendszeres találkozóhelyévé vált a platánfa környéke.

Kevés gondot fordítottak rá, vandálok több alkalommal levagdalták a vastagabb ágakat, és két alkalommal villámcsapás is érte.

Mint a fa történetét bemutató Évfája.hu írta, a második villámcsapáskor a fa közepe súlyosan megégett, alig maradt ép része. A fa azonban élni akart és a település lakóinak legnagyobb örömére fokozatosan minden tavasszal kihajtott.

Az egykori tiszagyendai kastélypark területén, a mai Népkertben áll Tiszagyenda platánja

Fotó: Évfája.hu

Veszedelmek mostanság is érték a fát: merő heccből néhány fiatal pár éve tüzet rakott a villámcsapástól megsérült részénél, aminek következtében még inkább kitágult a fa odúszerű része, amely még a villámoktól keletkezett.

De a platánfa ma is él. Környékét manapság már rendszeresen gondozza az önkormányzat, sőt, a helyi óvoda a Platánfa nevet viseli. És ma is a fiatalok találkozásainak színtere, jóllehet másként: az iskola gondozott, szabadtéri sportpályája veszi körül.