Tizenkét nyilvános napirendi ponttal zajlott le az alakuló ülés csütörtökön a törökszentmiklósi városházán, ahol letette ünnepélyes esküjét az új képviselő-testület.

Az új képviselő-testület továbbra is három bizottsággal működik

A várost továbbra is Markót Imre polgármester vezeti, az új testületben az Otthonunk Szentmiklós Egyesület négy, a Fidesz-KDNP öt, a Lendületben a Városért Egyesület kettő, a Tettekkel Törökszentmiklós Egyesület-Momentum-DK-MSZP pedig egy mandátumot szerzett. Az ülésen megválasztották a két alpolgármestert is, Polgár András és Kovács László képviselők személyében. A testület továbbra is három bizottsággal működik tovább.