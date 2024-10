Menjünk előre az időben négyszáz napot! Négyszáz nap múlva fúrás, kalapálás, zúgás-búgás hallatszik majd a Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum azon pontján, ahol most még csak egy betonplacc van. A tornaterem és a már meglévő műhely közötti, ma még üres területen négyszáz nap múlva fiatal gépésztanoncok sokasága CNC gépeken, szakítógépeken, megmunkáló gépeken acélozza majd gépgyártó tudományát. Miért? Mert ha minden az elképzelések szerint halad, akkor bő egy év múlva készül el az az új tanműhely Szolnokon, amely nem csak a vármegyeszékhely, de az ország egyik legnagyobb szakképzési fejlesztésének is a része.

Hamarosan megépül két új tanműhely Szolnokon. A Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikumában pénteken adták át a munkaterületet a kivitelezőnek. Az új tanműhely 2025 novemberére épülhet meg

Fotó: Mészáros János

Két új tanműhely Szolnokon: indulnak kiviteli munkák

Mint hírportálunkon beszámoltunk: februárban, Szolnokon jelentették be, hogy 18 magyarországi településen 100 milliárd forintból épülnek, újulnak meg szakképzési tanműhelyek európai uniós és hazai forrásból. E gigaberuházás részeként húzzák fel a Jendrassik leendő, több mint 700 négyzetméteres, kétszintes műhelyét is. A Bán utcában is új tanműhely létesül majd, 2400 négyzetméteren. Mindezt pedig megtoldják még a csarnokok teljes eszközbeszerzésével is. Így együttesen 6,1 milliárd forint jut a szolnoki fejlesztésekre.

Ez a beruházás, pontosabban annak a Jendrassik tanműhelyét érintő része érkezett fontos pillanathoz pénteken.

Aznap építők, mérnökök jelentek meg az iskolában, hónuk alatt hatalmas stósszal, amely a tanműhely tervrajzait tartalmazta. Pénteken adta át ugyanis a munkaterületet a Szolnoki Szakképzési Centrum a kivitelezőnek, így a négyszáz napos visszaszámlálás megkezdődött.

A ma még üres betonplacc helyén bő egy év múlva modern tanműhely áll majd a szolnoki Jendrassik Gépipari Technikumban

Fotó: Mészáros János

Jövő novemberre készülhet el az egyik műhely

– A Szolnoki Szakképzési Centrum tavaly decemberben kapott 6,1 milliárd forintot a fejlesztésre. Ennek egy pici része már megvalósult, hiszen a pályázatnak megfelelően a digitális közösségi alkotóműhelyet már megvásároltuk, birtokba vettük – mondta el a munkaterület-átadáson a Szakképzési Centrum kancellárja. Hicsó György arról szólt, a projekt ezen része jövő novemberre készülhet el, a Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola Bán utcai új műhelyére pedig hamarosan szintén kiírják a közbeszerzést, és ha jól alakulnak a dolgok, decemberben már ott is munkaterületet adhatnak át. Hozzátette, mindkét beruházás a gépészeti, közlekedési ágazatban tanulókat szolgálja majd.