A hirtelen szívhalál Magyarországon is az egyik vezető halálokok közé tartozik: átlagosan naponta 70 embert érint. A legfontosabb elérni, hogy minél többen merjenek cselekedni, a felkészületlenségük vagy félelmeik ne tartsák őket vissza attól, hogy embertársuk segítségére siessenek. Tréninggel ünnepelték az Újraélesztés Nemzetközi Napja felhívást Martfűn. A jeles alkalom társadalmi fontosságára tekintettel a Fight Club Martfű harcművészeti klub tagjai és hozzátartozói megismerhették a szakszerű újraélesztés lépéseit.

A Fight Club Martfű harcművészeti klub tagjai és hozzátartozói az Újraélesztés Nemzetközi Napja alkalmából szervezett tréningen megismerhették a szakszerű újraélesztés lépéseit

Forrás: Beküldött fotó



– A cél a szemléletformálás, és egy olyan tudás átadása volt, amelyre alapozva a résztvevők – adott esetben – magabiztosan tudnak hatékony segítséget nyújtani – fogalmazott Kelemen Richárd klubvezető.

A képzést Nyeső Ferenc szolnoki mentőtiszt vezette.

– Ő egy nagy gyakorlattal és szakmai tudással rendelkező szakember, aki napi szinten, hivatásszerűen ment életeket. Ebből kifolyólag életszerű, gyakorlatias és hatékony ismereteket szereztünk – emelte ki.

Az Újraélesztés Nemzetközi Napja is arra hívja fel a figyelmet, hogy merjünk cselekedni!

A résztvevők azt is megtudták, hogy a felmérések szerint Magyarországon a kórházon kívüli keringésmegállások száma európai viszonylatban is magas. A hirtelen szívhalál váratlan esemény, amely ugyanúgy érintheti a fiatal, egészséges szervezetet, mint az idős vagy beteg embert; bekövetkezhet az utcán, munkahelyen, otthon, vagy akár sportolás közben is.

A keringésmegállást követő néhány perc sorsdöntő. Minden segítség nélkül eltelt perccel körülbelül tíz százalékkal csökken az életben maradás esélye, ezért kiemelkedően fontos a korai mentőhívás, és az újraélesztés megkezdése.

Nyeső Ferenc szolnoki mentőtiszt mutatta be az újraélesztést

Forrás: Beküldött fotó



– Úgy vélem, nemcsak sportolás közben, hanem bárhol, bármikor szükség lehet erre a tudásra és ha egy ilyen tréninggel növelni tudjuk az esélyeket, akkor azt meg kell tenni. A délelőtt folyamán a leggyakrabban előforduló rosszullétek, illetve sérülések bekövetkezése esetén teendő elsősegélynyújtási fogásokat is megismerhettük – foglalta össze.

Délután a gyakorló baba is előkerült, sőt egy félautomata defibrillátor használatával is megismerkedhettek.