Mintegy 125 millió forintból valósult meg önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Abádszalókon – tudta meg hírportálunk Balogh Gyulától, a település polgármesterétől.

– Négylakásos szolgálati lakás energetikai fejlesztése valósult meg korszerű fűtéssel, szigeteléssel, továbbá az Ember Mária Városi Könyvtár energetikai felújítása – hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, hőszivattyú-rendszer kialakítása, napelemek elhelyezése – is megtörtént – mondta el a városvezető. Utóbbi épületet emellett akadálymentesítették is, ami azért is fontos – mutatott rá a polgármester –, mert a könyvtár volt az utolsó városi intézmény, amely ez idáig nem volt akadálymentesített.

A vissza nem térítendő, TOP Plusz támogatásból megvalósult fejlesztéseket a helyiek a napokban birtokba is vehették.