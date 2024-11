– Repül az idő, nemrégen még a kilencvenedik születésnapján köszöntöttük Klárika nénit, akkor is én voltam az a szerencsés, aki polgármesterként ünnepelhetett vele – mondta az ünnepeltről Pető Zsolt, Abony város vezetője. Az abonyi szépkorú a közelmúltban már a kilencvenötödik születésnapját ünnepelte.

Az abonyi szépkorú, Klárika néni, azaz becenevén Bogyóka szeretetteljes családi légkörben éli mindennapjait

Fotó: Facebook.com / Abony város hivatalos oldala

Az abonyi szépkorú, "Bogyóka" egykor kórusban énekelt és helyi színjátszókörök tagja is volt

– Klárika néni, becenevén Bogyóka igen izgalmas életutat tudhat maga mögött. Együtt énekelt Gudi Farkas Mihály prímással, de még Farkas Bertalannak is sütött palacsintát! – mesélte Pető Zsolt. Az ünnepeltnek egy lánya, három unokája, két dédunokája van, a család nagy örömére pedig éppen úton van a harmadik csöppség. Klárika néni szeretetteljes családi légkörben éli a mindennapjait.

Azt vallja, hogy az élet szép és mindennel elégedettnek kell lenni, ami megadatik.



– Talán ez lehet a hosszú életének titka is – vélekedett a polgármester. Bogyóka, saját bevallása szerint jó egészségnek örvend, lánya segítségével pedig maga sütötte a vendégváró pogácsát és a diós süteményt a köszöntésre.

– Az ünnepelt egykor tagja volt a színjátszóköröknek, számos darabban primadonnaként szerepelt. Abonyban egykor működött egy kilencven tagú kórus, Bogyóka volt a szólistája, akkoriban. Gyönyörű énekhangja van, még az abonyi népdalos CD-ből is énekelt már dalokat, a család nagy örömére – árulta el Pető Zsolt. Klárika néni igyekszik papírra vetni életének történéseit, emlékiratokat is készít, a második világháborúig jutott, már a századik oldalnál jár.