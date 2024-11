S hogyan lehet akár gyerekekkel közösen is egyszerű adventi koszorút elkészíteni? Nos, azt Turiné Zsuzsa karcagi virágkötő mutatta be. Mint megtudtuk, az adventi koszorú sokfajta – szalma, széna, moha – alapra készülhet, amit fenyővel és örökzöldekkel is lehet díszíteni. Az alapanyagok összegyűjtése eközben kiváló családi programnak is betudható.

Az adventi koszorú készítését Turiné Zsuzsa karcagi virágkötő mutatta be

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Én az adventi koszorúhoz egyszerű moha alapot használtam, a külső és belső része pedig kis tobozokkal van körbe véve. Ez már adott egy, a mai trendnek megfelelő formát, amit kevés fenyővel borítottam. A tobozt arany színű dekordróttal rögzítettem, ami karácsonyi hangulatot ad. Jöhetnek rá a család által kiválasztott színű, formájú gyertyák. Ez minden családnál más, a gyerekes anyukáknál színesebbek, érdekesebbek, én toboz alakú gyertyát tettem, így természetközeli lesz a koszorú, amelyen egymással szembe helyeztem el a gyertyákat, keresztezve. Nyilván el lehet térni ettől a dizájntól, akár egymás mellé is lehet tenni, én a teljesen klasszikust választottam. Az idei karácsonyi trendekben visszatérnek a '80-as évek klasszikus színei, a zöld, a barna, a piros és az arany. A boltokban a színvilág minden fajtája fellelhető, így a modern lakásba is ki tudja mindenki a számára tökéleteset választani. A kész adventi díszeknél, lakásdekorációknál a kereskedők, virágkötők megmutatják, milyen színt mivel érdemes párosítani.

Most sokan előnyben részesítik a régi hagyományos karácsonyi színeket, ezek melegséget, meghittséget árasztanak, hiszen ha a karácsony szót kiejtjük, a piros szín jut eszünkbe, nem a hófehér, a kék, a fekete vagy a rózsaszín. Pár éve még a csilivili, csupa csipke szalagok, díszek voltak divatban, ez idén nem trendi. A lehető legegyszerűbb, minimalista stílusban, letisztult formájú díszeket használunk, ahol gyerekek vannak, ott kedves mesefigura is rákerülhet a koszorúra

– ecsetelte a szakember.

– Fontos figyelni mindig a tűzvédelmi szempontokra. A koszorúra a gyertya közelébe ne tegyünk éghető, lobbanékony anyagot. Ha a gyertya gyűrűket tányérka-szerűen felszúrjuk a gyertya aljára, ez a csöpögéstől is megóvja. A gyertyák között a befeléégők sokkal jobbak, mert kevésbé gyúlékonyak – hangsúlyozta Turiné Zsuzsa