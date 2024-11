Vészhelyzet biztonságos körülmények között? A katasztrófavédelem nyílt napján ez is lehetséges

Az élet a legnagyobb rendező, ám néhány helyzet demonstrálásával maga a katasztrófavédelem is előrukkol majd november huszonnyolcadikán, csütörtökön a Pelikán Vendégház előtti parkolóban, Szolnokon.

– Idén az a megtiszteltetés ért minket, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal karöltve mi szervezhetjük az országos adventi tűzmegelőzési bemutatót. Ezen a napon már déltől, egy órától érdekességekkel, bemutatókkal, tűzvédelmi teszttel várjuk az érdeklődőket. Lesz olajtűz oltási bemutató, sőt megmutatjuk majd azt is, hogy egy karácsonyfatűz hogyan képes lángba borítani a helyiséget és milyen gyorsan a tűz martalékává válhat minden. Természetesen mindezt biztonságos körülmények között szemléltetjük, hogy pontosan hogyan, az a helyszínen kiderül! – sorolta Németh Ádám. Hozzátette, aki a tűzvédelmi tesztet kitölti, tombolajegyet kap, a nap végén pedig füstriasztó készüléket is nyerhet. A helyszínen tűzoltóautó és mobil labor is lesz, kicsik és nagyok egyaránt találhatnak hasznos és kedvükre való érdekességeket.