Anglia legjobb pékje szerint ez egy nehéz munka, amit nagyon kell szeretni, de számukra ez a legszebb foglalkozás

Fotó: Alexandra Szigeti&Gabor Csako

Anglia legjobb pékje további megméretésekre készül

A párostól nem áll távol a versenyzés, szívesen próbálgatják a határaikat, Márta szerint Moby különösen.

– Az első versenyükre frissen, egy évvel a bolt nyitása után neveztünk, amit meg is nyertünk egy kovászos francia parasztkenyérrel! Ez akkor nagyon sokat jelentett nekünk és az üzletnek is – monda Márta. Elárulta, a napokban elnyert díj emlékplakettel és dicsőséggel jár, de végeztek már pénz és eszköz fődíjas helyeken is, egyéb megméretéseken.

– Mindig jó ilyen módon fejleszteni a kreativitást, motivációt, ihletet ad egy-egy ilyen helyzet. Egyébként is mindig figyeljük a legújabb trendeket, folyamatosan fejlesztjük a meglévő termékeinket és újakkal kísérletezünk – fogalmazott István.

A legújabb díjuk szintén ilyen „erőforrás”, aminek az átadója is különleges élmény volt. Exkluzív környezetben, pezsgővel, fényekkel, igazi „Oscar” hangulatban vehették át az elismerést.

– Nagyon sokat jelent nekünk, hogy az egyik termékünket ismét ekkora népszerűség övezi...de engem azért legbelül kicsit piszkál a többi kategória is. Úgy hiszem fogunk még próbálkozni legközelebb és ki tudja, talán több finomsággal sikerül remek eredményt elérni – fogalmazott mosolyogva Moby, Anglia legjobb pékje.