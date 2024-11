Nagy sláger volt a tepertő és a hagymás vér is a berekfürdői fesztiválon

Jó hangulatban telt a berekfürdői fesztivál

Fotó: Daróczi Erzsébet

A ködös, hideg délelőtt sem szegte kedvét azoknak, akik kilátogattak a XII. Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztiválra, hiszen éhen nem maradt senki. Volt ott sült kolbász, sült tök, tepertő, pörc, birkapörkölt, kapros sertésragu-leves, velős pirítós, káposztás hús, pacal- és csülökpörkölt is. Természetesen azokat is finomságokkal várták, akik hagymás vért, kürtős kalácsot, forralt teát és bort, valamint lepcsánkát, tócsnit szerettek volna fogyasztani. Utóbbiak több recept alapján is sültek a standokon, a gyerekeket pedig népi játszótér várta.

Keringővel és ír tánccal varázsolták el szüleiket és tanáraikat a karcagi diákok

A diákok "Volt egyszer egy évfolyam" címmel irodalmi műsorral kedveskedtek vendégeknek

Fotó: Daróczi Erzsébet

Különleges hangulata volt az eseménynek. A 12.-es diákok Volt egyszer egy évfolyam címmel irodalmi műsorral is kedveskedtek a vendégeknek.

Szökni próbált Undi a látogatók gyűrűjéből, újra útra keltek a jászberényi állatkert sztárjai

A téli hónapokban mókás pillanatokkal örvendeztetik meg a látogatókat a zoo bohókás pápaszemes pingvinjei.

A téli hónapokban mókás pillanatokkal örvendeztetik meg a látogatókat a zoo bohókás pápaszemes pingvinjei. Dagi, Lajos, Undi és társai előtt szombaton délelőtt kinyílt a kifutó ajtaja. Ezzel elkezdődött a jászberényi állatkert népszerű programja, az élményekkel teli pingvinséta.